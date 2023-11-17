Vincenzo Montella'dan Arda Güler açıklaması: ''Sabırlı davranması gerekiyor...''

DİĞER GALERİLER

Yılın takasını duyurdular! Ferdi Kadıoğlu gidiyor, Rade Krunic geliyor Ferdi Kadıoğlu için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Serie A devi Milan'ın sarı-lacivertlilere milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu için Rade Krunic'li takas teklifinde bulunmaya hazırlandığı belirtildi. İşte detaylar...

Avrupa'da 2023'ün en golcü oyuncuları! Son ayına girmek üzere olduğumuz 2023 yılında birçok oyuncu gol sevinci yaşadı. Kimi goller şampiyonluk yaşatırken, kimi goller ise şampiyonluktan etti. Bizlerde bu haberimizde sizler için 2023 yılında şu ana kadar Avrupa'nın en büyük 10 liginde en çok gol atan 10 oyuncuyu derledik. İşte Avrupa'da 2023 yılının en golcü oyuncuları...