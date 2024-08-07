Ülke puanında geriledik! İşte sıralamadaki son durum

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Temsilcilerimiz hata yapmadı! İşte ülke puanında son durum... Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir, 2. eleme turunda rakiplerini iki maçta da mağlup ederek üst tura yükseldi. İşte alınan sonuçların ardından oluşan ülke puanı sıralaması...

Paris'te Türk bayrakları dalgalandı! Sporcularımızdan Olimpiyat coşkusu Paris 2024 Olimpiyatları, açılış töreniyle başladı. Milli sporcularımız, dünyanın dört bir yanından gelen sporcular ile birlikte Türk bayrağımızı dalgalandırdı. İşte Paris 2024 Olimpiyatları açılış töreninden o görüntüler...