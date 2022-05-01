Tüm Türkiye ayakta! İşte Trabzonspor'un şampiyonluğundan kesitler
Trabzonspor, çok beklediği şampiyonluğuna kavuştu. Bordo-mavililerin şampiyonluk sevinci başta Trabzon olmak üzere tüm Türkiye'ye yayıldı. İşte Trabzonspor'un şampiyonluğundan kesitler...
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2022'nin en iyi 50 genç yıldızı belli oldu! Listede 2 Türk futbolcu da var...
GOAL Nextgen (NXGN), 2022 yılının en iyi 50 genç futbolcusu raporunu açıkladı. Geleceği en parlak oyuncular arasında iki de Türk asıllı futbolcu bulunuyor. İşte dünyanın 20 yaş altı en yetenekli 50 genç futbolcusu...
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları Artvin'den başladı
Artvin'de Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluk kutlamalarına başladı. Bordo mavili taraftarlar, Yusufeli Barajı inşaatı kapsamında ilçe merkezinde yapılan Türkiye'nin en yüksek 3'. viyadüğüne 22 metre genişliğinde 61 metre uzunluğunda Trabzonspor bayrağı astı.
2022 NBA All-Star için geri sayım başladı! İşte kadrolar ve oyuncu istatistikleri
Dünyanın en önemli basketbol ligi NBA'de yılın organizasyonu olan All-Star'da heyecan 20 Şubat'ta ABD'nin Cleveland kentindeki Rocket Mortgage FieldHouse'da başlayacak. Taraftarlar, basketbolcular ve basın mensuplarının oyları sonucu Doğu Konferansı'nda Kevin Durant, Batı Konferansı'nda ise LeBron James'in kaptanlığında oynanacak All-Star maçında, Andrew Wiggins ve Ja Morant, kariyerlerinde ilk kez All-Star'da yer alacak.