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Haberler
  • 2 Ocak 2024 Salı 10:26

Transfer harekatı başlıyor! Cimbom, Ada'ya çıkarma yapacak

Süper Lig'de lider Fenerbahçe'nin ardından averaj farkıyla 2'nci sırada yer alan Galatasaray, ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı yönetim, Arsenal'de forma giyen Jorginho için İngiltere'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

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