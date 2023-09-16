Transfer bitti, kulüpsüz kaldılar! İşte boştaki yıldızlar...

En iyiler burada: Ballon d'Or'u en çok kazanan 10 oyuncu

Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen ''Ballon d'Or'', her yıl, bir önceki sezonda yerel ligler ve kıta kupalarında en başarılı performansı gösterdiği birçok spor yazarının oylaması ile kabul edilen oyuncuya verilen ödüldür. İşte bu ödülü en çok kazanan 10 isim...