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Haberler
  • 16 Eylül 2023 Cumartesi 11:14

Transfer bitti, kulüpsüz kaldılar! İşte boştaki yıldızlar...

Yine hareketli geçen bir yaz transfer dönemi daha sona erdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Avrupa'dan birçok yıldız boşta kaldı. İşte kulüpsüz futbolcular...

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