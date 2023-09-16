Transfer bitti, kulüpsüz kaldılar! İşte boştaki yıldızlar...

En iyiler burada: Ballon d'Or'u en çok kazanan 10 oyuncu
Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen ''Ballon d'Or'', her yıl, bir önceki sezonda yerel ligler ve kıta kupalarında en başarılı performansı gösterdiği birçok spor yazarının oylaması ile kabul edilen oyuncuya verilen ödüldür. İşte bu ödülü en çok kazanan 10 isim...
İşte dünyanın en değerli 10 futbol ligi!
Dünyanın en büyük spor branşı olarak gösterilen futbol sayesinde kulüpler ve ülkeler her geçen gün zenginliklerine zenginlik katıyor. Bizlerde bu haberimizde sizler için dünyanın en değerli 10 futbol ligini derledik. İşte dünyanın en değerli 10 futbol ligi...