Trabzon ışıl ışıldı... Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçından kareler

<p>Taraftarlar, Medical Park Stadı'nda tribünlerin tamamını doldururken bu sezon iç sahada en fazla seyircinin izlediği karşılaşma oldu.</p><br><p>40 binden fazla coşkulu taraftar tribünleri bayram yerine çevirdi.</p><br><p>Zorlu karşılaşmaya gurbetçilerin ilgisi büyük olurken, yerel yönetimler kent içi trafiği rahatlatmak için ilçelerden gelen taraftarlar için otobüs kaldırdı.<br></p><br><p>Ayrıca Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) hafta içi aldığı karara göre, karşılaşması itibariyle başlamak üzere maç saatlerinde kente TIR girişleri yasaklandı.</p><br>