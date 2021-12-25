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aksam.com.tr
  • 25 Aralık 2021 Cumartesi 22:36

Trabzon ışıl ışıldı... Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçından kareler

Trabzonspor taraftarı, Medipol Başakşehir karşılaşmasına büyük ilgi gösterdi.

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