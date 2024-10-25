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Haberler
  • 25 Ekim 2024 Cuma 09:54

Temsilcilerimiz umut verdi! İşte ülke puanındaki son durum

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Galatasaray haftayı galibiyetle kapatırken, Fenerbahçe ise Manchester United karşısında 1 puan aldı. Haftanın tek mağlubiyeti Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'den geldi. İşte detaylar...

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