Temsilcilerimiz umut verdi! İşte ülke puanındaki son durum

Temsilcilerimiz 3'de 2 yaptı! İşte ülke puanında oluşan son durum
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı geride kalırken turnuvada mücadele eden üç temsilcimizden Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını kazanmayı başardı. Beşiktaş ise Ajax deplasmanından eli boş döndü. İşte alınan sonuçların ardından ülke puanındaki son durum...
Avrupa'nın en iyi 20 kulübü belirlendi! Listede tek Türk takımı var
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son 1 yıllık performans verilerini baz alarak Avrupa'nın en iyi takımlarını sıraladı. 20 takımlık listede Türkiye'den sadece bir ekip yer aldı. İşte detaylar...