Temsilcilerimiz umut verdi! İşte ülke puanındaki son durum

Temsilcilerimiz 3'de 2 yaptı! İşte ülke puanında oluşan son durum

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı geride kalırken turnuvada mücadele eden üç temsilcimizden Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını kazanmayı başardı. Beşiktaş ise Ajax deplasmanından eli boş döndü. İşte alınan sonuçların ardından ülke puanındaki son durum...