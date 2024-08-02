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Paris'te Türk bayrakları dalgalandı! Sporcularımızdan Olimpiyat coşkusu Paris 2024 Olimpiyatları, açılış töreniyle başladı. Milli sporcularımız, dünyanın dört bir yanından gelen sporcular ile birlikte Türk bayrağımızı dalgalandırdı. İşte Paris 2024 Olimpiyatları açılış töreninden o görüntüler...

Temsilcilerimiz hata yapmadı! İşte ülke puanında son durum Avrupa kupalarına katılmak için ön eleme turunda mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzonspor, rakiplerini mağlup etmeyi başardı. İşte alınan galibiyetlerin ardından ülke puanındaki son durum...