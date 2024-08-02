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Haberler
  • 2 Ağustos 2024 Cuma 09:32

Temsilcilerimiz hata yapmadı! İşte ülke puanında son durum...

Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir, 2. eleme turunda rakiplerini iki maçta da mağlup ederek üst tura yükseldi. İşte alınan sonuçların ardından oluşan ülke puanı sıralaması...

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Temsilcilerimiz hata yapmadı! İşte ülke puanında son durum

Temsilcilerimiz hata yapmadı! İşte ülke puanında son durum

Avrupa kupalarına katılmak için ön eleme turunda mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzonspor, rakiplerini mağlup etmeyi başardı. İşte alınan galibiyetlerin ardından ülke puanındaki son durum...

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 fikstürü belli oldu! Derbi maçları ne zaman?

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 fikstürü belli oldu! Derbi maçları ne zaman?

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 ilk yarı fikstürü belirlendi. 2024-2025 sezonunda 19 takım şampiyonluk için mücadele edecek. Süper Lig'de heyecan 9,10,11 ve 12 Ağustos'ta oynanacak maçlar ile başlayacak. Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
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