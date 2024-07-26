Temsilcilerimiz hata yapmadı! İşte ülke puanında son durum

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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 fikstürü belli oldu! Derbi maçları ne zaman? Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 ilk yarı fikstürü belirlendi. 2024-2025 sezonunda 19 takım şampiyonluk için mücadele edecek. Süper Lig'de heyecan 9,10,11 ve 12 Ağustos'ta oynanacak maçlar ile başlayacak. Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Berlin kırmızı-beyaz! Maça saatler kala heyecan dorukta A Milli Futbol Takımı bu akşam Hollanda ile çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Türk taraftarlar Berlin sokaklarını kırmızı beyaza boyadı ve Milli Takım'a destek oldu. İşte görüntüler...