Tanguy Ndombele için sürpriz karar! Tottenham geri çağırabilir...

Devre arası transfer dönemi hareketliliği başladı. Süper Lig ve dünyada önemli kulüpler, yıldız futbolcuları bir bir kadrosuna katıyor. İşte ocak ayında resmen açıklanan transferler...

Dünya devi Ferdi Kadıoğlu için geliyor! Dudak uçuklatan rakam belli oldu

Ferdi Kadıoğlu, her geçen gün taliplerine bir yenisini daha eklemeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu için İngiliz devi Arsenal devreye girdi. İşte detaylar...