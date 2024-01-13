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Haberler
  • 13 Ocak 2024 Cumartesi 13:04

Tanguy Ndombele için sürpriz karar! Tottenham geri çağırabilir...

Sezon başında Tottenham'dan kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan Tanguy Ndombele için flaş bir gelişme yaşandı. Orta saha arayan İngiliz ekibinin, Fransız orta sahayı geri çağırabileceği belirtildi. İşte detaylar...

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Ve beklenen transfer gerçekleşti! Resmen imzayı attı...

Ve beklenen transfer gerçekleşti! Resmen imzayı attı...

Devre arası transfer dönemi hareketliliği başladı. Süper Lig ve dünyada önemli kulüpler, yıldız futbolcuları bir bir kadrosuna katıyor. İşte ocak ayında resmen açıklanan transferler...

Süper Lig devi yine büyük oynuyor! Alexandre Lacazette bombası

Süper Lig devi yine büyük oynuyor! Alexandre Lacazette bombası

Transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Süper Lig ekipleri hedeflerini belirlemeye başladı. Bu doğrultuda Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray gündemine Lyon'da forma giyen Alexandre Lacazette'i gündemine aldı.

Dünya devi Ferdi Kadıoğlu için geliyor! Dudak uçuklatan rakam belli oldu

Dünya devi Ferdi Kadıoğlu için geliyor! Dudak uçuklatan rakam belli oldu

Ferdi Kadıoğlu, her geçen gün taliplerine bir yenisini daha eklemeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu için İngiliz devi Arsenal devreye girdi. İşte detaylar...
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