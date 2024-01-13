Tanguy Ndombele için sürpriz karar! Tottenham geri çağırabilir...

Ve beklenen transfer gerçekleşti! Resmen imzayı attı...
Devre arası transfer dönemi hareketliliği başladı. Süper Lig ve dünyada önemli kulüpler, yıldız futbolcuları bir bir kadrosuna katıyor. İşte ocak ayında resmen açıklanan transferler...
Süper Lig devi yine büyük oynuyor! Alexandre Lacazette bombası
Transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Süper Lig ekipleri hedeflerini belirlemeye başladı. Bu doğrultuda Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray gündemine Lyon'da forma giyen Alexandre Lacazette'i gündemine aldı.