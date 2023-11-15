Süper Lig'e damga vurdular! İşte 12 haftaya iz bırakan 15 isim...

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Galatasaray'da orta saha operasyonu! İşte listedeki isimler... Galatasaray'da ara transfer için şimdiden kollar sıvandı. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un transferini istediği isimler belli oldu. İşte detaylar...

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı hakem yorumları! ''Futbolun utanç gecesi'' Fenerbahçe'nin deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldığı maç birçok tartışmalı pozisyona sahne oldu. Ünlü hakem yorumcuları o pozisyonları ve hakem kararlarını değerlendirdi. İşte detaylar...