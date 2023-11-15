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Haberler
  • 15 Kasım 2023 Çarşamba 10:22

Süper Lig'e damga vurdular! İşte 12 haftaya iz bırakan 15 isim...

Süper Lig'in yeni sezonunda 12. hafta da geride kaldı. Şu ana kadar ligde oynanan maçlara sürpriz isimler damga vurmayı başardı. İşte geride bıraktığımız haftalarda yıldızlaşan oyuncular...

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