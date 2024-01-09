Süper Lig devi yine büyük oynuyor! Alexandre Lacazette bombası

Dünya devi Ferdi Kadıoğlu için geliyor! Dudak uçuklatan rakam belli oldu
Ferdi Kadıoğlu, her geçen gün taliplerine bir yenisini daha eklemeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu için İngiliz devi Arsenal devreye girdi. İşte detaylar...
Transfer harekatı başlıyor! Cimbom, Ada'ya çıkarma yapacak
Süper Lig'de lider Fenerbahçe'nin ardından averaj farkıyla 2'nci sırada yer alan Galatasaray, ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı yönetim, Arsenal'de forma giyen Jorginho için İngiltere'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyor.
Fırtına'da transfer harekatı başlıyor! Abdullah Avcı'nın hedefleri: Elneny ve Rosier
Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da gündeme iki sürpriz isim geldi. Karadeniz ekibinde, Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Valentin Rosier ve Arsenal'in Mısırlı oyuncusu Muhammed Elneny'yi kadroya katmak için yoğun mesai harcanıyor.