Stefan Kuntz'dan A Milli Takım açıklaması: ''Kin tutmuyorum''

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella yarın Almanya ile oynanacak hazırlık maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

Yılın takasını duyurdular! Ferdi Kadıoğlu gidiyor, Rade Krunic geliyor

Ferdi Kadıoğlu için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Serie A devi Milan'ın sarı-lacivertlilere milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu için Rade Krunic'li takas teklifinde bulunmaya hazırlandığı belirtildi. İşte detaylar...