Stefan Kuntz'dan A Milli Takım açıklaması: ''Kin tutmuyorum''

Galatasaray'ın orta saha rotası belli oldu! İşte Okan Buruk'un istediği 2 isim...
Galatasaray, ara transferde orta sahaya takviyede bulunmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, orta sahaya istediği 2 ismi yönetime bildirdi. İşte detaylar...
Vincenzo Montella'dan Arda Güler açıklaması: ''Sabırlı davranması gerekiyor...''
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella yarın Almanya ile oynanacak hazırlık maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...