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Haberler
  • 18 Kasım 2023 Cumartesi 21:49

Stefan Kuntz'dan A Milli Takım açıklaması: ''Kin tutmuyorum''

A Milli Futbol Takım'daki teknik direktörlük görevinden ayrılan Stefan Kuntz, Alman basınına açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

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