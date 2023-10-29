Spor dünyasından 100. yıl mesajları! Federasyonlar, kulüpler ve sporcular...

Okan Buruk'tan Mauro Icardi açıklaması: Maç günleri iğne olup oynuyor...
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk mücadeleden sonra önemli açıklamalarda bulundu. İşte Okan Buruk'un sözleri....
İşte Trendyol Süper Lig'in en değerli 10 kulübü
Yaz transfer döneminde yaptıkları transferler ile dünya gündemine oturan Süper Lig kulüpleri kadro değerini oldukça arttırdı. Bizlerde bu haberimizde sizin için Trendyol Süper Lig'İn en değerli 10 kulübünü derledik. İşte Süper Lig'in en değerli 10 kulübü...