Selahattin Baki'den Galatasaray'a ağır sözler! ''Yaptıkları algılar camia geleneği olmuş''

Beşiktaş'ta hoca arayışı sürüyor! Aday listesi kabarık
Rıza Çalımbay ile de yolları ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı hızlandı. Önceliği yabancı olan siyah-beyazlılarda aday listesi kabarık. İşte adaylar...
İşte İsmail Kartal ve Okan Buruk'un derbi karnesi!
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Bu karşılaşma öncesi 2 takımın başında bulunan teknik direktörlerin derbi performansı dikkat çekiyor. İşte Kartal ve Buruk'un derbi karnesi...