Futbol

Futbol

 Basketbol

Basketbol

E-Spor

E-Spor

Voleybol

Voleybol

Hentbol

Hentbol

Tenis

Tenis

Formula 1

Formula 1

 Golf

Golf

 Rugby

Rugby

 Dart

Dart

 Boks/MMA

Boks/MMA

 MotoGp

MotoGp

Diğer
Tüm LiglerCanlı SkorPuan DurumuFikstürOyuncu ProfilTakım ProfilT. Direktör ProfilYazarlar
Haberler
  • 28 Mayıs 2024 Salı 09:45

Şampiyon Galatasaray kupasına kavuştu! İşte kupa töreninden kareler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Galatasaray takımı RAMS Park'ta şampiyonluk kupasını kaldırdı.

DİĞER GALERİLER

Hakim Ziyech'ten Filistin'e destek! Kupa törenine bayrak ile çıktı

Hakim Ziyech'ten Filistin'e destek! Kupa törenine bayrak ile çıktı

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyonu olan Galatasaray, takımı RAMS Park'ta şampiyonluk kupasını kaldırdı. Kupa törenine futbolcular kendi seçtikleri şarkılarla çıkarken Galatasaray'ın Faslı Hakim Ziyech'ten alkış alan bir hareket geldi.

Galatasaray, şampiyonluğu taraftarıyla Florya'da kutladı! Galatasaraylı taraftarlar, meşaleler yakıp şarkılar söyledi

Galatasaray, şampiyonluğu taraftarıyla Florya'da kutladı! Galatasaraylı taraftarlar, meşaleler yakıp şarkılar söyledi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, taraftarıyla buluştu.

Büyük ilgi var! Fenerbahçe'de 8 oyuncuya teklif

Büyük ilgi var! Fenerbahçe'de 8 oyuncuya teklif

Süper Lig'de şampiyonluk şansını hala kovalayan Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi yine hareketli geçecek gibi gözüküyor. Sarı-lacivertli ekipte performansıyla göz dolduran 8 oyuncuya talip var. İşte detaylar...
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.