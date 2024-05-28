Şampiyon Galatasaray kupasına kavuştu! İşte kupa töreninden kareler

Hakim Ziyech'ten Filistin'e destek! Kupa törenine bayrak ile çıktı

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyonu olan Galatasaray, takımı RAMS Park'ta şampiyonluk kupasını kaldırdı. Kupa törenine futbolcular kendi seçtikleri şarkılarla çıkarken Galatasaray'ın Faslı Hakim Ziyech'ten alkış alan bir hareket geldi.