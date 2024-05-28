Şampiyon Galatasaray kupasına kavuştu! İşte kupa töreninden kareler

Hakim Ziyech'ten Filistin'e destek! Kupa törenine bayrak ile çıktı
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyonu olan Galatasaray, takımı RAMS Park'ta şampiyonluk kupasını kaldırdı. Kupa törenine futbolcular kendi seçtikleri şarkılarla çıkarken Galatasaray'ın Faslı Hakim Ziyech'ten alkış alan bir hareket geldi.
Galatasaray, şampiyonluğu taraftarıyla Florya'da kutladı! Galatasaraylı taraftarlar, meşaleler yakıp şarkılar söyledi
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, taraftarıyla buluştu.