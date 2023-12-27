Sacha Boey istikrarda zirvede! G.Saray'da 17 haftada kim ne yaptı?

Herkes onları konuştu! İşte 2023'e damga vuran futbolcular...
Inter Miamili Lionel Messi, Manchester Cityli Erling Haaland, Real Madridli Jude Bellingham ve Bayern Münihli Harry Kane, 2023 yılına damga vuran futbolcular arasında öne çıkan isimler oldu. İşte detaylar...
Selahattin Baki'den Galatasaray'a ağır sözler! ''Yaptıkları algılar camia geleneği olmuş''
Fenerbahçe'de yöneticilerden Selahattin Baki, katıldığı sosyal medya kanalında derbi mücadelesi sonrası Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamalara cevap verdi.