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Haberler
  • 27 Aralık 2023 Çarşamba 14:50

Sacha Boey istikrarda zirvede! G.Saray'da 17 haftada kim ne yaptı?

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin ardından averajla 2'nci sırada yer alan Galatasaray'da ilk 17 haftada oyuncuların performansı dikkat çekti. Sarı-kırmızılılarda en çok göz dolduran isim ise Sacha Boey oldu.

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