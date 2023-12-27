Sacha Boey istikrarda zirvede! G.Saray'da 17 haftada kim ne yaptı?

Inter Miamili Lionel Messi, Manchester Cityli Erling Haaland, Real Madridli Jude Bellingham ve Bayern Münihli Harry Kane, 2023 yılına damga vuran futbolcular arasında öne çıkan isimler oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de yöneticilerden Selahattin Baki, katıldığı sosyal medya kanalında derbi mücadelesi sonrası Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamalara cevap verdi.

Beşiktaş'ta hoca arayışı sürüyor! Aday listesi kabarık

Rıza Çalımbay ile de yolları ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı hızlandı. Önceliği yabancı olan siyah-beyazlılarda aday listesi kabarık. İşte adaylar...