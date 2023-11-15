Rıza Çalımbay'dan Vincent Aboubakar gerçekleri: ''Ayağım ağrıyor dedi...''

DİĞER GALERİLER

Süper Lig'e damga vurdular! İşte 12 haftaya iz bırakan 15 isim... Süper Lig'in yeni sezonunda 12. hafta da geride kaldı. Şu ana kadar ligde oynanan maçlara sürpriz isimler damga vurmayı başardı. İşte geride bıraktığımız haftalarda yıldızlaşan oyuncular...

Galatasaray'da orta saha operasyonu! İşte listedeki isimler... Galatasaray'da ara transfer için şimdiden kollar sıvandı. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un transferini istediği isimler belli oldu. İşte detaylar...