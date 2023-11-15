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Haberler
  • 15 Kasım 2023 Çarşamba 18:48

Rıza Çalımbay'dan Vincent Aboubakar gerçekleri: ''Ayağım ağrıyor dedi...''

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, siyah-beyazlıların gündemine dair açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, Vincent Aboubakar ve Burak Yılmaz hakkında da konuştu. İşte o açıklamalar...

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