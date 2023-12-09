Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal tercihini yaptı! İşte dev derbinin 11'leri...

Fenerbahçe düğmeye bastı! Ocakta 2 yıldız birden...
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için harekete geçildi. Şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertliler, Anthony Martial ve Florentino Luis için harekete geçti. İşte detaylar...
Oynadıkça atıyor! Trabzonspor'da Enis Destan'dan dikkat çeken istatistik
Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Polonya ekibi Warta Poznan takımına kiraladığı Enis Destan bu sezon süre bulduğu kısa sürede farkını ortaya koydu. 21 yaşındaki milli santrafor, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Ahlatçı Çorum FK filelerini havalandırmayı başardı.