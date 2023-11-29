Rıza Çalımbay isyan etti! ''Ben bu kadar sakatlık görmedim''

Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı projelerini açıkladı! ''Hedefimiz 200 milyon euro''

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı düzenlediği bir basın toplantısıyla projelerini açıkladı. Adalı, Beşiktaş'a 200 milyon Euro kazandıracak bir gayrimenkul projesi gerçekleştireceklerini ve buradan gelecek gelirin banka borçlarının kapatılmasında kullanılacağını söyledi. İşte detaylar...