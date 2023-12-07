Oynadıkça atıyor! Trabzonspor'da Enis Destan'dan dikkat çeken istatistik

Rıza Çalımbay antrenman öncesi konuştu! Derbi, sakatlık ve transfer...
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe derbisi öncesi antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen tecrübeli teknik adam, derbinin kendileri için dönüm maçı olduğunu söyledi.
Fenerbahçe'den stoper harekatı! Listede 3 isim var
Ara transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de stoper arayışları başladı. Rotasyonu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin listesinde 3 yıldız isim yer alıyor. İşte detaylar...