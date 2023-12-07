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Haberler
  • 7 Aralık 2023 Perşembe 15:41

Oynadıkça atıyor! Trabzonspor'da Enis Destan'dan dikkat çeken istatistik

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Polonya ekibi Warta Poznan takımına kiraladığı Enis Destan bu sezon süre bulduğu kısa sürede farkını ortaya koydu. 21 yaşındaki milli santrafor, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Ahlatçı Çorum FK filelerini havalandırmayı başardı.

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