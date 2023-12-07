Oynadıkça atıyor! Trabzonspor'da Enis Destan'dan dikkat çeken istatistik

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe derbisi öncesi antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen tecrübeli teknik adam, derbinin kendileri için dönüm maçı olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ta yeni bir dönem başlıyor! İşte Hasan Arat'ın yapacakları...

Beşiktaş Kulübü'nün yeni başkanı Hasan Arat oldu. Düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulda seçilen ve kulüp tarihinin 35. başkanı olan Hasan Arat'ın projeleri ise belli oldu.