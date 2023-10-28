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Haberler
  • 28 Ekim 2023 Cumartesi 22:44

Okan Buruk'tan Mauro Icardi açıklaması: Maç günleri iğne olup oynuyor...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk mücadeleden sonra önemli açıklamalarda bulundu. İşte Okan Buruk'un sözleri....

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Abdülkerim Bardakcı'ya dev talip! İtalyan devi onu istiyor

Abdülkerim Bardakcı'ya dev talip! İtalyan devi onu istiyor

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