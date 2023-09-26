Okan Buruk durdurulamıyor! Galatasaray'ın bileğini bükebilen yok

Filenin Sultanları'na coşkulu karşılama: Konfetiler patladı, gül yaprakları atıldı
Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nu zirvede tamamlayarak kota alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yurda döndü. Filenin Sultanları, İstanbul'da çiçekler, konfetiler ve gül yapraklarıyla karşılandı...
Filenin Sultanları için ilklerin yılı! 2023'te 3 kupa kaldırdılar
A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilklerin yaşandığı 2023 yılında katıldığı FIVB Milletler Ligi, CEV Avrupa Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde şampiyon oldu. İşte detaylar...