Ne yaptın sen İsmail Kartal! Fenerbahçe'de böylesi görülmedi

Tanguy Ndombele için sürpriz karar! Tottenham geri çağırabilir...

Sezon başında Tottenham'dan kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan Tanguy Ndombele için flaş bir gelişme yaşandı. Orta saha arayan İngiliz ekibinin, Fransız orta sahayı geri çağırabileceği belirtildi. İşte detaylar...