Milliler, tarihi başarı peşinde: Hedef liderlik...

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Fenerbahçe kesenin ağzını açacak! Salih Özcan için kollar sıvandı Orta sahaya ocakta takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin hedefi Salih Özcan. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'a kaptırmak istemediği Salih Özcan için ocakta resmi teklifini yapacak. İşte detaylar...

İşte Süper Lig'de sözleşmesi bitecek olan en değerli 10 futbolcu! Trendyol Süper Lig'de 2024 yılı yazında sözleşmesi bitecek birçok oyuncu bulunuyor. Bizlerde bu oyuncular arasında piyasa değeri en yüksek olan 10 futbolcuyu derledik. İşte Süper Lig'de sözleşmesi bitecek olan en değerli 10 futbolcu...