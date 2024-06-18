Milliler inanmış bir kere!

Dünya bizimkileri konuşuyor! ''Türkler mücevherine güvendi''
A Milli Takım'ın Gürcistan galibiyeti, dünyada geniş yankı uyandırdı. Türkiye'nin domine ettiği ve Arda Güler'in maça damga vurduğu belirtilirken, ''Türkler mücevherine güvendi.'' ifadelerine yer verildi. İşte dünya basınından Türkiye'nin galibiyetinin yansımaları...
Ve beklenen transfer açıklandı! Dünya yıldızı sonunda imzayı attı
Süper Lig ve dünya futbolunda yaz transfer dönemi hareketliliği sürüyor. Kulüpler, kadrolarına yıldız futbolcuları bir bir takviye ediyor. Birçok dünya yıldızı futbolcunun yeni takımları belli oluyor. İşte 2024/25 sezonu öncesinde en dikkat çeken yaz transferleri...
Hakim Ziyech'ten Filistin'e destek! Kupa törenine bayrak ile çıktı
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyonu olan Galatasaray, takımı RAMS Park'ta şampiyonluk kupasını kaldırdı. Kupa törenine futbolcular kendi seçtikleri şarkılarla çıkarken Galatasaray'ın Faslı Hakim Ziyech'ten alkış alan bir hareket geldi.