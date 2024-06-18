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Haberler
  • 18 Haziran 2024 Salı 23:33

Milliler inanmış bir kere!

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı. Farklı zaferde objektiflere birbirinden anlamlı ve duygusal pozlar kameralara yansıdı. İşte o fotoğraflar...

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