Meliha İsmailoğlu Diken: ''Olimpiyatlarda da altın madalya kazanma umudumuz var''

Mauro Icardi, Galatasaray'daki performansıyla ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, yeni bir rekora daha imza atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Zirvede Guardiola var! İşte futbol dünyasının en çok kazanan teknik direktörleri...

Futbol dünyasının en yüksek maaşlı teknik direktörlerini derledik. Pep Guardiola, José Mourinho ve Diego Simeone gibi isimleri geride bırakarak zirvedeki yerini aldı. İşte futbol dünyasının en çok kazanan teknik direktörleri...