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Haberler
  • 30 Eylül 2023 Cumartesi 18:57

Meliha İsmailoğlu Diken: ''Olimpiyatlarda da altın madalya kazanma umudumuz var''

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve Fenerbahçe Opet'in başarılı oyuncularından Meliha İsmailoğlu Diken, Bosna Hersek basınına konuştu. İşte o açıklamalar...

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