Mauro Icardi rekorlara doymuyor! 1 gol daha atarsa...

Zirvede Guardiola var! İşte futbol dünyasının en çok kazanan teknik direktörleri...
Futbol dünyasının en yüksek maaşlı teknik direktörlerini derledik. Pep Guardiola, José Mourinho ve Diego Simeone gibi isimleri geride bırakarak zirvedeki yerini aldı. İşte futbol dünyasının en çok kazanan teknik direktörleri...
Devleri mest etti! Sebastian Szymanski için sıraya girdiler
Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'deki performansıyla herkesi mest ederken Avrupa'nın da dikkatini çekti. İngiliz devlerini peşine düşüren Sebastian Szymanski için astronomik rakamlar bekleniyor. İşte detaylar...