Mauro Icardi rekorlara doymuyor! 1 gol daha atarsa...

Futbol dünyasının en yüksek maaşlı teknik direktörlerini derledik. Pep Guardiola, José Mourinho ve Diego Simeone gibi isimleri geride bırakarak zirvedeki yerini aldı. İşte futbol dünyasının en çok kazanan teknik direktörleri...

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'deki performansıyla herkesi mest ederken Avrupa'nın da dikkatini çekti. İngiliz devlerini peşine düşüren Sebastian Szymanski için astronomik rakamlar bekleniyor. İşte detaylar...

Süper Lig piyasa değerleri güncellendi: İşte en değerli 20 futbolcu

Transfer sezonu kapandı ve Trendyol Süper Lig'deki takımların kadroları tam anlamıyla oluştu. Bu doğrultuda Süper Lig'de forma giyen en değerli futbolcular da belli oldu. İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu...