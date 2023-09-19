İşte Süper Lig'in son 10 şampiyon teknik direktörü!

Galatasaray gruplarda perdeyi açıyor! Şampiyonlar Ligi sınavı başlıyor
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında evinde Kopenhag ile karşılaşacak. İşte son 16 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılıların son durumu...
Türk futbol tarihinde unutulmayan anlar
1951 yılı içinde profesyonelliğin kabul edilmesiyle, unutulmaz anlara imza atan Türk futbol tarihi, uzun yıllar süren geçmişiyle ön plana çıkar. Bizde sizler için Türk futbol tarihinde iz bırakan anları derledik. İşte Türk futbolunda unutulmayan o anlar...
Dursun Özbek'ten Okan Buruk açıklaması! ''Bu Galatasaray duruşudur''
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklamalarda bulundu. Okan Buruk'un sözleşmesi hakkında da konuşan Dursun Özbek, ''Okan Hoca'nın Galatasaray ile sözleşmesi... Biz gerekeni kendisine söyledik. Sözleşmesi var. Maddi konularla ilgili de zaten bizim bir şey konuşmamıza gerek yok.'' dedi. İşte detaylar...