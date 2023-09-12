İşte en değerli 10 milli futbol takımı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta 10 numara arayışı sürüyor. Gözünü İngiltere'ye çeviren siyah-beyazlılar, yıldız oyuncu Jesse Lingard'a formayı giydirmek için harekete geçti. İşte detaylar...

İşte Türk futboluna damga vurmuş efsane oyuncular...

Yıllar geçse de unutulmayacak Türk futboluna damga vurmuş yerli efsane isimleri sizler için derledik. İşte o isimler...