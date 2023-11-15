İşte boşta olan dünyaca ünlü teknik direktörler!

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Rıza Çalımbay'dan Vincent Aboubakar gerçekleri: ''Ayağım ağrıyor dedi...'' Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, siyah-beyazlıların gündemine dair açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, Vincent Aboubakar ve Burak Yılmaz hakkında da konuştu. İşte o açıklamalar...

Süper Lig'e damga vurdular! İşte 12 haftaya iz bırakan 15 isim... Süper Lig'in yeni sezonunda 12. hafta da geride kaldı. Şu ana kadar ligde oynanan maçlara sürpriz isimler damga vurmayı başardı. İşte geride bıraktığımız haftalarda yıldızlaşan oyuncular...