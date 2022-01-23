İstanbul'da bordo-mavi fırtına!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bordo mavili takıma galibiyeti getiren golleri 84'te Bakasetas ve 90'da Visca kaydetti. Galatasaray'ın tek golü ise 31. dakikada penaltıdan Cicaldau'dan geldi.
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Nef Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısında daha etkili oynayan taraf sarı-kırmızılılar oldu. Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu ile pozisyonlara giren Galatasaray, golü 31. dakikada Alexandru Cicaldau ile penaltıdan buldu. Kalan bölümde de iyi performansını sürdüren ev sahibi ekip, devre arasına 1-0 önde girdi.
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