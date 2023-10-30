Galatasaray transferi bitirdi! Yıldız isim bu hafta açıklanacak

Kulüpler ve spor dünyasının önemli isimleri, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla özel paylaşımlarda bulundu. İşte 100. yıl için yapılan paylaşımlar...

İşte Trendyol Süper Lig'in en değerli 10 kulübü

Yaz transfer döneminde yaptıkları transferler ile dünya gündemine oturan Süper Lig kulüpleri kadro değerini oldukça arttırdı. Bizlerde bu haberimizde sizin için Trendyol Süper Lig'İn en değerli 10 kulübünü derledik. İşte Süper Lig'in en değerli 10 kulübü...