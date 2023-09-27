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Haberler
  • 27 Eylül 2023 Çarşamba 11:38

Galatasaray fırtınası devam ediyor! Lig ve Avrupa'da dikkat çeken rakamlar

Galatasaray bıraktığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen ve bu sezona da iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, hem ligde hem de Avrupa'daki istatistikleriyle dikkat çekiyor. İşte detaylar...

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