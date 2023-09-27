Galatasaray fırtınası devam ediyor! Lig ve Avrupa'da dikkat çeken rakamlar

Okan Buruk durdurulamıyor! Galatasaray'ın bileğini bükebilen yok
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde durdurulamıyor. Okan Buruk ile son 18 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, deplasman başarısıyla da dikkat çekti. İşte detaylar...
Filenin Sultanları'na coşkulu karşılama: Konfetiler patladı, gül yaprakları atıldı
Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nu zirvede tamamlayarak kota alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yurda döndü. Filenin Sultanları, İstanbul'da çiçekler, konfetiler ve gül yapraklarıyla karşılandı...