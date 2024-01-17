Galatasaray aradığı golcüyü buldu! Aslan'ın hedefindeki isim Luka Jovic

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 yenen Fenerbahçe'de İsmail Kartal rekorlara doymuyor. Şampiyonluğa yürüyen Kartal, sarı-lacivertlilerde en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan teknik adam oldu. İşte detaylar...

Tanguy Ndombele için sürpriz karar! Tottenham geri çağırabilir...

Sezon başında Tottenham'dan kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan Tanguy Ndombele için flaş bir gelişme yaşandı. Orta saha arayan İngiliz ekibinin, Fransız orta sahayı geri çağırabileceği belirtildi. İşte detaylar...