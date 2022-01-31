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aksam.com.tr
  • 31 Ocak 2022 Pazartesi 21:27

Flaş transferler! CR7 out DV7 in

Süper Lig gibi Avrupa'nın birçok liginde takımlar devre arasında önemli transferlere imza attı. Liverpool'da flaş bir transfer gerçekleşti. Juventus'tan rekor bir transfer gerçekleşti. İtalyan devi kasasından yıldız forvet için 81.6 milyon euro çıkardı

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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bordo mavili takıma galibiyeti getiren golleri 84'te Bakasetas ve 90'da Visca kaydetti. Galatasaray'ın tek golü ise 31. dakikada penaltıdan Cicaldau'dan geldi.

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