Flaş transferler! CR7 out DV7 in

Süper Lig gibi Avrupa'nın birçok liginde takımlar devre arasında önemli transferlere imza attı. Liverpool'da flaş bir transfer gerçekleşti. Juventus'tan rekor bir transfer gerçekleşti. İtalyan devi kasasından yıldız forvet için 81.6 milyon euro çıkardı
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İstanbul'da bordo-mavi fırtına!
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bordo mavili takıma galibiyeti getiren golleri 84'te Bakasetas ve 90'da Visca kaydetti. Galatasaray'ın tek golü ise 31. dakikada penaltıdan Cicaldau'dan geldi.
Dünden bugüne Fenerbahçe'nin Türk kalecileri! Yerli kaleci geleneği devam ediyor
Fenerbahçe'de yerli kaleci geleneği başarıyla devam ediyor. Fenerbahçe'nin Altay'ı 2-1 yendiği maçta kalede 2003 doğumlu Osman Ertuğrul Çetin vardı. Engin İpekoğlu ile başlayan, Rüştü Reçber ve Volkan Demirel ile devam eden son 30 yıllık süreçte, Sarı-Lacivertli ekibin kalesini bir iki kısa süreli istisna dışında hep yerli kaleciler korudu. Dünden bugüne Fenerbahçe'nin Türk kalecilerini hatırlamaya ne dersiniz?
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Futbolseverlerin, özellikle de oyun oynamayı sevenlerin favori oyun serisi FIFA 2022'ye göre dünyanın ve Türkiye'nin en iyi futbolcuları...