Fırtına'da transfer harekatı başlıyor! Abdullah Avcı'nın hedefleri: Elneny ve Rosier

Trendyol Süper Lig'in lideri Fenerbahçe için transfer dönemi bir hayli hareketli geçecek. Sarı-lacivertlilerde, tam 6 oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor. İşte detaylar...

''Fenerbahçe ve bu sezonla ilgileniyorum'' Ferdi Kadıoğlu transfere son noktayı koydu

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Hollanda basınına birbirinden samimi açıklamalarda bulundu. Milli oyuncu, takımdan ayrılacağı iddiaları için ''Tansferle değil esas olarak Fenerbahçe ve bu sezonla ilgileniyorum.'' ifadelerini kullandı.