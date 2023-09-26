Filenin Sultanları'na coşkulu karşılama: Konfetiler patladı, gül yaprakları atıldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilklerin yaşandığı 2023 yılında katıldığı FIVB Milletler Ligi, CEV Avrupa Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde şampiyon oldu. İşte detaylar...

İsmail Kartal kararını verdi! Fenerbahçe'de yıldızlar geri dönüyor

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de İsmail Kartal, ilk 11 için kararını verdi. Kartal, Nordsjaelland maçında dinlendirdiği yıldız isimleri sahaya sürecek. İşte sarı-lacivertlilerin 11'i...