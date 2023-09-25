Filenin Sultanları için ilklerin yılı! 2023'te 3 kupa kaldırdılar

Selahattin Baki'den flaş açıklamalar: ''Yine Fenerbahçe'ye nasip olan VAR araştırması''
Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Alanyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Baki'nin sözleri...
İsmail Kartal kararını verdi! Fenerbahçe'de yıldızlar geri dönüyor
Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de İsmail Kartal, ilk 11 için kararını verdi. Kartal, Nordsjaelland maçında dinlendirdiği yıldız isimleri sahaya sürecek. İşte sarı-lacivertlilerin 11'i...