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Haberler
  • 25 Eylül 2023 Pazartesi 11:33

Filenin Sultanları için ilklerin yılı! 2023'te 3 kupa kaldırdılar

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilklerin yaşandığı 2023 yılında katıldığı FIVB Milletler Ligi, CEV Avrupa Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde şampiyon oldu. İşte detaylar...

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