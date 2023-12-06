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Haberler
  • 6 Aralık 2023 Çarşamba 10:36

Fenerbahçe'den stoper harekatı! Listede 3 isim var

Ara transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de stoper arayışları başladı. Rotasyonu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin listesinde 3 yıldız isim yer alıyor. İşte detaylar...

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Rıza Çalımbay antrenman öncesi konuştu! Derbi, sakatlık ve transfer...

Rıza Çalımbay antrenman öncesi konuştu! Derbi, sakatlık ve transfer...

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe derbisi öncesi antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen tecrübeli teknik adam, derbinin kendileri için dönüm maçı olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ta yeni bir dönem başlıyor! İşte Hasan Arat'ın yapacakları...

Beşiktaş'ta yeni bir dönem başlıyor! İşte Hasan Arat'ın yapacakları...

Beşiktaş Kulübü'nün yeni başkanı Hasan Arat oldu. Düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulda seçilen ve kulüp tarihinin 35. başkanı olan Hasan Arat'ın projeleri ise belli oldu.

Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar! 'Ben Fenerbahçe'nin ta kendisiyim'

Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar! ''Ben Fenerbahçe'nin ta kendisiyim''

MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu, katıldığı televizyon programında, takımı ve futbolculuk dönemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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