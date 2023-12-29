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Haberler
  • 29 Aralık 2023 Cuma 12:25

''Fenerbahçe ve bu sezonla ilgileniyorum'' Ferdi Kadıoğlu transfere son noktayı koydu

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Hollanda basınına birbirinden samimi açıklamalarda bulundu. Milli oyuncu, takımdan ayrılacağı iddiaları için ''Tansferle değil esas olarak Fenerbahçe ve bu sezonla ilgileniyorum.'' ifadelerini kullandı.

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