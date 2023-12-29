''Fenerbahçe ve bu sezonla ilgileniyorum'' Ferdi Kadıoğlu transfere son noktayı koydu

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa maçında cuma günü Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu karşılaşma öncesi sarı-kırmızılıların ezeli rakibine son dönemde büyük bir üstünlüğü bulunuyor. İşte detaylar...

Sacha Boey istikrarda zirvede! G.Saray'da 17 haftada kim ne yaptı?

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin ardından averajla 2'nci sırada yer alan Galatasaray'da ilk 17 haftada oyuncuların performansı dikkat çekti. Sarı-kırmızılılarda en çok göz dolduran isim ise Sacha Boey oldu.