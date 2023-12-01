Futbol

Futbol

 Basketbol

Basketbol

E-Spor

E-Spor

Voleybol

Voleybol

Hentbol

Hentbol

Tenis

Tenis

Formula 1

Formula 1

 Golf

Golf

 Rugby

Rugby

 Dart

Dart

 Boks/MMA

Boks/MMA

 MotoGp

MotoGp

Diğer
Tüm LiglerCanlı SkorPuan DurumuFikstürOyuncu ProfilTakım ProfilT. Direktör ProfilYazarlar
Haberler
  • 1 Aralık 2023 Cuma 12:42

Fenerbahçe transfer için kolları sıvadı! 2 yıldıza yakın takip

Bu sezon Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de ara transfer için çalışmalar başladı. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda listesine aldığı 2 yıldız isim taraftarları heyecanlandırdı. İşte detaylar...

DİĞER GALERİLER

Edin Dzeko'dan itiraf! 'Fenerbahçe'ye gelmemin en büyük nedeni...'

Edin Dzeko'dan itiraf! ''Fenerbahçe'ye gelmemin en büyük nedeni...''

Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko, Polonya basınına açıklamalarda bulundu. Dzeko, Fenerbahçe'ye gelmesindeki en büyük nedenin şampiyonluk olduğunu söyledi. İşte Bosnalı golcünün açıklamaları...

Rıza Çalımbay isyan etti! 'Ben bu kadar sakatlık görmedim'

Rıza Çalımbay isyan etti! ''Ben bu kadar sakatlık görmedim''

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolculardan Cenk Tosun, UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Club Brugge maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sakatlık isyanında bulunan deneyimli hoca, ''Bu kadar sakatlık görmedim. İlk defa yaşıyorum.'' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı projelerini açıkladı! 'Hedefimiz 200 milyon euro'

Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı projelerini açıkladı! ''Hedefimiz 200 milyon euro''

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı düzenlediği bir basın toplantısıyla projelerini açıkladı. Adalı, Beşiktaş'a 200 milyon Euro kazandıracak bir gayrimenkul projesi gerçekleştireceklerini ve buradan gelecek gelirin banka borçlarının kapatılmasında kullanılacağını söyledi. İşte detaylar...
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.