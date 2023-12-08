Fenerbahçe düğmeye bastı! Ocakta 2 yıldız birden...

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Polonya ekibi Warta Poznan takımına kiraladığı Enis Destan bu sezon süre bulduğu kısa sürede farkını ortaya koydu. 21 yaşındaki milli santrafor, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Ahlatçı Çorum FK filelerini havalandırmayı başardı.

Rıza Çalımbay antrenman öncesi konuştu! Derbi, sakatlık ve transfer...

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe derbisi öncesi antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen tecrübeli teknik adam, derbinin kendileri için dönüm maçı olduğunu söyledi.