Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar! ''Ben Fenerbahçe'nin ta kendisiyim''

Fenerbahçe transfer için kolları sıvadı! 2 yıldıza yakın takip
Bu sezon Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de ara transfer için çalışmalar başladı. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda listesine aldığı 2 yıldız isim taraftarları heyecanlandırdı. İşte detaylar...
Edin Dzeko'dan itiraf! ''Fenerbahçe'ye gelmemin en büyük nedeni...''
Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko, Polonya basınına açıklamalarda bulundu. Dzeko, Fenerbahçe'ye gelmesindeki en büyük nedenin şampiyonluk olduğunu söyledi. İşte Bosnalı golcünün açıklamaları...
Rıza Çalımbay isyan etti! ''Ben bu kadar sakatlık görmedim''
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolculardan Cenk Tosun, UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Club Brugge maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sakatlık isyanında bulunan deneyimli hoca, ''Bu kadar sakatlık görmedim. İlk defa yaşıyorum.'' ifadelerini kullandı.