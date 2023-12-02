Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar! ''Ben Fenerbahçe'nin ta kendisiyim''

Fenerbahçe transfer için kolları sıvadı! 2 yıldıza yakın takip

Bu sezon Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de ara transfer için çalışmalar başladı. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda listesine aldığı 2 yıldız isim taraftarları heyecanlandırdı. İşte detaylar...