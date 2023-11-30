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Haberler
  • 30 Kasım 2023 Perşembe 10:39

Edin Dzeko'dan itiraf! ''Fenerbahçe'ye gelmemin en büyük nedeni...''

Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko, Polonya basınına açıklamalarda bulundu. Dzeko, Fenerbahçe'ye gelmesindeki en büyük nedenin şampiyonluk olduğunu söyledi. İşte Bosnalı golcünün açıklamaları...

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Rıza Çalımbay isyan etti! 'Ben bu kadar sakatlık görmedim'

Rıza Çalımbay isyan etti! ''Ben bu kadar sakatlık görmedim''

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolculardan Cenk Tosun, UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Club Brugge maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sakatlık isyanında bulunan deneyimli hoca, ''Bu kadar sakatlık görmedim. İlk defa yaşıyorum.'' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı projelerini açıkladı! 'Hedefimiz 200 milyon euro'

Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı projelerini açıkladı! ''Hedefimiz 200 milyon euro''

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı düzenlediği bir basın toplantısıyla projelerini açıkladı. Adalı, Beşiktaş'a 200 milyon Euro kazandıracak bir gayrimenkul projesi gerçekleştireceklerini ve buradan gelecek gelirin banka borçlarının kapatılmasında kullanılacağını söyledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Orta sahaya Corentin Tolisso...

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Orta sahaya Corentin Tolisso...

Ara transfer için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin gündemine yeni bir isim geldi. Sarı-lacivertlilere, Lyon'un yollarını ayırmaya hazırlandığı yıldız oyuncu Corentin Tolisso önerildi. İşte detaylar...
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