Edin Dzeko'dan itiraf! ''Fenerbahçe'ye gelmemin en büyük nedeni...''

Rıza Çalımbay isyan etti! ''Ben bu kadar sakatlık görmedim''
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolculardan Cenk Tosun, UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Club Brugge maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sakatlık isyanında bulunan deneyimli hoca, ''Bu kadar sakatlık görmedim. İlk defa yaşıyorum.'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı projelerini açıkladı! ''Hedefimiz 200 milyon euro''
Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı düzenlediği bir basın toplantısıyla projelerini açıkladı. Adalı, Beşiktaş'a 200 milyon Euro kazandıracak bir gayrimenkul projesi gerçekleştireceklerini ve buradan gelecek gelirin banka borçlarının kapatılmasında kullanılacağını söyledi. İşte detaylar...