Edin Dzeko'dan itiraf! ''Fenerbahçe'ye gelmemin en büyük nedeni...''

Rıza Çalımbay isyan etti! ''Ben bu kadar sakatlık görmedim''

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolculardan Cenk Tosun, UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Club Brugge maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sakatlık isyanında bulunan deneyimli hoca, ''Bu kadar sakatlık görmedim. İlk defa yaşıyorum.'' ifadelerini kullandı.