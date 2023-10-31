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Haberler
  • 31 Ekim 2023 Salı 11:05

Edin Dzeko, Süper Lig tarihine geçti! Lefter'i solladı

Edin Dzeko, Fenerbahçe'de bu sezonun en flaş isimlerinden biri oldu. Skor etkisiyle takıma büyük katkı sağlayan yıldız golcü Edin Dzeko, Lefter'i sollayarak Süper Lig tarihine geçti. İşte detaylar...

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Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan adaylık cevabı! 'Üzerime düşeni yapacağım'

Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan adaylık cevabı! ''Üzerime düşeni yapacağım''

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Gaziantep FK maçının ardından basın mensuplarıyla buluştu. Kocadağ, başkanlık seçimi ve şampiyonluk şansıyla ilgili açıklama yaptı. İşte o açıklamalar...

Galatasaray transferi bitirdi! Yıldız isim bu hafta açıklanacak

Galatasaray transferi bitirdi! Yıldız isim bu hafta açıklanacak

Galatasaray'da ara transfer için çalışmalar başlarken iç transferde de hareketli günler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, yıldız ismiyle yeni sözleşme imzalayacak. Açıklamanın bu hafta gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Spor dünyasından 100. yıl mesajları! Federasyonlar, kulüpler ve sporcular...

Spor dünyasından 100. yıl mesajları! Federasyonlar, kulüpler ve sporcular...

Kulüpler ve spor dünyasının önemli isimleri, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla özel paylaşımlarda bulundu. İşte 100. yıl için yapılan paylaşımlar...
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