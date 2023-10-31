Edin Dzeko, Süper Lig tarihine geçti! Lefter'i solladı

Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan adaylık cevabı! ''Üzerime düşeni yapacağım''
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Gaziantep FK maçının ardından basın mensuplarıyla buluştu. Kocadağ, başkanlık seçimi ve şampiyonluk şansıyla ilgili açıklama yaptı. İşte o açıklamalar...
Galatasaray transferi bitirdi! Yıldız isim bu hafta açıklanacak
Galatasaray'da ara transfer için çalışmalar başlarken iç transferde de hareketli günler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, yıldız ismiyle yeni sözleşme imzalayacak. Açıklamanın bu hafta gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...