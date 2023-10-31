Edin Dzeko, Süper Lig tarihine geçti! Lefter'i solladı

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Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan adaylık cevabı! ''Üzerime düşeni yapacağım'' Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Gaziantep FK maçının ardından basın mensuplarıyla buluştu. Kocadağ, başkanlık seçimi ve şampiyonluk şansıyla ilgili açıklama yaptı. İşte o açıklamalar...

Galatasaray transferi bitirdi! Yıldız isim bu hafta açıklanacak Galatasaray'da ara transfer için çalışmalar başlarken iç transferde de hareketli günler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, yıldız ismiyle yeni sözleşme imzalayacak. Açıklamanın bu hafta gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...