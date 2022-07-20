Dünyanın en pahalı 15 futbolcusu açıklandı! Birinci sıradan bakın hangi isim var?
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) hazırladığı ''Haziran 2022 itibarıyla en değerli futbolcular'' raporuna göre piyasa değeri en yüksek 15 futbolcu belirlendi.
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Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, 2022 Haziran ayı itibariyle dünyanın en pahalı futbolcuları sıralamasını değiştirdi. Futbolcuların performans, yaş ve sözleşme süreleri sıralamayı etkileyen en önemli faktörler.
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