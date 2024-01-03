Dünya devi Ferdi Kadıoğlu için geliyor! Dudak uçuklatan rakam belli oldu

Süper Lig'de lider Fenerbahçe'nin ardından averaj farkıyla 2'nci sırada yer alan Galatasaray, ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı yönetim, Arsenal'de forma giyen Jorginho için İngiltere'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

Fırtına'da transfer harekatı başlıyor! Abdullah Avcı'nın hedefleri: Elneny ve Rosier

Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da gündeme iki sürpriz isim geldi. Karadeniz ekibinde, Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Valentin Rosier ve Arsenal'in Mısırlı oyuncusu Muhammed Elneny'yi kadroya katmak için yoğun mesai harcanıyor.