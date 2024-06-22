Dortmund yine kırmızı-beyaz! Almanya sokakları maç öncesi doldu taştı

Dünya bizimkileri konuşuyor! ''Türkler mücevherine güvendi''
A Milli Takım'ın Gürcistan galibiyeti, dünyada geniş yankı uyandırdı. Türkiye'nin domine ettiği ve Arda Güler'in maça damga vurduğu belirtilirken, ''Türkler mücevherine güvendi.'' ifadelerine yer verildi. İşte dünya basınından Türkiye'nin galibiyetinin yansımaları...
Milliler inanmış bir kere!
A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı. Farklı zaferde objektiflere birbirinden anlamlı ve duygusal pozlar kameralara yansıdı. İşte o fotoğraflar...
Ve beklenen transfer açıklandı! Dünya yıldızı sonunda imzayı attı
Süper Lig ve dünya futbolunda yaz transfer dönemi hareketliliği sürüyor. Kulüpler, kadrolarına yıldız futbolcuları bir bir takviye ediyor. Birçok dünya yıldızı futbolcunun yeni takımları belli oluyor. İşte 2024/25 sezonu öncesinde en dikkat çeken yaz transferleri...