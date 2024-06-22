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Haberler
  • 22 Haziran 2024 Cumartesi 17:18

Dortmund yine kırmızı-beyaz! Almanya sokakları maç öncesi doldu taştı

A Milli Takım, EURO 2024'te F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşılaşacak. Maç öncesi Dortmund sokakları yine kırmızı-beyaza büründü. İşte o anlardan kareler...

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