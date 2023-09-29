Devleri mest etti! Sebastian Szymanski için sıraya girdiler

Transfer sezonu kapandı ve Trendyol Süper Lig'deki takımların kadroları tam anlamıyla oluştu. Bu doğrultuda Süper Lig'de forma giyen en değerli futbolcular da belli oldu. İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu...

Galatasaray fırtınası devam ediyor! Lig ve Avrupa'da dikkat çeken rakamlar

Galatasaray bıraktığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen ve bu sezona da iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, hem ligde hem de Avrupa'daki istatistikleriyle dikkat çekiyor. İşte detaylar...