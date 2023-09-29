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Haberler
  • 29 Eylül 2023 Cuma 13:39

Devleri mest etti! Sebastian Szymanski için sıraya girdiler

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'deki performansıyla herkesi mest ederken Avrupa'nın da dikkatini çekti. İngiliz devlerini peşine düşüren Sebastian Szymanski için astronomik rakamlar bekleniyor. İşte detaylar...

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